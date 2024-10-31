В Киеве с 1 ноября введут ограничение скорости в 50 км/ч: список улиц
В Киеве с 1 ноября будет изменен скоростной режим. Для транспорта будут введены ограничения скорости движения с 80 км/ч на 50 км/ч на восьми участках.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий. Соответствующее решение принял Киевский городской совет.
"Вниманию водителей! С 1 ноября на некоторых участках Киева и Днепра изменен скоростной режим. В Киеве меняется ограничение скорости движения транспортных средств с 80 км/ч на 50 км/ч на восьми участках", – сообщил Билошицкий.
По его словам, ограничение скорости движения внедряют на следующих участках:
- проспект Романа Шухевича (от Северного моста до улицы Оноре де Бальзака);
- улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков);
- Приднепровское шоссе;
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);
- Столичное шоссе (до улицы Академика Заболотного);
- проспект Николая Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);
- проспект Степана Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);
- автодорога Р-69 (от улицы Озерной до границы Киева).
"На улицах и дорогах, где осуществляется автоматическая фиксация нарушений ПДД, в частности, в Киеве на Набережном шоссе, 4, комплексы автоматической фиксации нарушений будут перенастроены на актуально разрешенную скорость", – добавил Билошицкий.
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