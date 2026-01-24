В Киеве российский дрон попал в СТО: произошел масштабный пожар. Фото и видео с места

В результате комбинированной российской атаки в ночь на 24 января в Днепровском районе вражеский дрон попал в СТО. Из-за этого возник масштабный пожар, загорелись авто на стоянке рядом.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. Агрессор продолжает воевать с гражданскими.

Что известно

Так, Россия в ночь с 23 на 24 января устроила очередную комбинированную атаку по столице Украины. В частности, в Днепровском районе на Березняках в результате попадания дрона возник пожар на станции технического обслуживания.

Кроме того, огонь уничтожил несколько машин среди и тех, что были припаркованы на стоянке рядом с местом попадания. К счастью, никто не погиб, на месте работали спасатели и правоохранители.

Что предшествовало

В ночь на субботу, 24 января, страна-агрессор начала очередную атаку на Украину, запустив более сотни дронов-камикадзе. Также с бортов стратегической авиации противника были выпущены ракеты, в частности по Киеву и области.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор РФ в ночь на субботу, 22 января, нанесла очередной удар по Киевской области. В области работали силы ПВО, однако, к сожалению, есть пострадавшие, повреждены дома и авто.

