В субботу, 18 января, в результате российских обстрелов в Киеве был поврежден ресторан сети быстрого питания McDonald's на Лукьяновке. Это первое заведение, которое открылось в Украине в далеком 1997 году.

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Старые фотографии опубликовали в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". Он начал принимать посетителей в конце мая.

"Открытие первого МакДональдса в Украине, Лукьяновка, Киев, 1997 год. Ресторан быстро приобрел популярность среди местных жителей и стал популярным местом для поедания фаст-фуда. ", – говорится в сообщении.

Стоит добавить, что в субботу, 18 января, страна-террорист РФ нанесла ракетный удар по Лукьяновке, в результате которого заведение получило повреждения.

Напомним, Сергей Светославский – известный украинский маляр-пейзажист, который был одним из основателей Общества киевских художников.

Как сообщал OBOZ.UA, среди утраченных достопримечательностей Киева есть здание, которое создавали специально для панорамы "Голгофа". Она представляла собой изображение библейского сюжета о распятии Иисуса Христа. находилась на Владимирской горке.

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