В Киеве резко повысилась стоимость проезда в городской электричке: все подробности

В Киеве повысилась стоимость проезда в городской кольцевой электричке. Новые тарифы были установлены из-за введения специального комиссионного сбора.

Видео дня

Соответствующее сообщении получили пользователи мобильного приложения "Киев Цифровой". Однако остается возможность платить по старой цене.

Что известно

"Кольцевая электричка устанавливает новые тарифы из-за введения специального комиссионного сбора. В кассах и терминалах билеты теперь будут по 22 грн, при оплате банковской карточкой – 19,19 грн", – говорится в сообщении.

В "Киев Цифровой" добавили, что стоимость билетов, приобретенных через мобильное приложение не изменилась и остается на уровне 15 грн за поездку.

Напомним, с 1 января 2026 года в Украине введена единая форма билета для всех видов общественного транспорта – от автобусов до метро, в бумажном и электронном форматах. Новые правила делают билет полноценным документом и создают основу для внедрения единого Smart Ticket по всей стране.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!