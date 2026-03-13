В Киеве в некоторых маршрутках стоимость проезда вырастет сразу на 5 гривен: что известно

В Киеве с субботы, 14 марта, в некоторых маршрутных автобусах вырастет стоимость одной поездки. Теперь пассажирам придется платить на 5 гривен больше.

Об этом сообщили в общественной организации "Пассажиры Киева". В коммунальном транспорте города плату пока не повышают.

Так, на днях в некоторых маршрутках на входе разместили объявление о повышении стоимости проезда на 5 гривен. То есть, пассажиры будут вынуждены платить 20 гривен, вместо 15.

"Сейчас есть подтвержденная информация о таких маршрутах: 586, 200к, 434, 187, 205, 171, 434. Теперь проезд в коммунальном транспорте втрое дешевле, чем у частных перевозчиков", – говорится в сообщении.

Напомним, с 1 января 2026 года в Украине введена единая форма билета для всех видов общественного транспорта – от автобусов до метро, в бумажном и электронном форматах. Новые правила делают билет полноценным документом и создают основу для внедрения единого Smart Ticket по всей стране.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, мобильное приложение "Киев Цифровой" получило новую важную функцию – льготная транспортная карта. Ею могут пользоваться пассажиры льготных категорий, которые имеют право на бесплатный проезд, из других городов Украины.

