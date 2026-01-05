Украинцам ввели новые билеты для общественного транспорта: что изменилось и для чего
С 1 января 2026 года в Украине введена единая форма билета для всех видов общественного транспорта – от автобусов до метро, в бумажном и электронном форматах. Новые правила делают билет полноценным документом и создают основу для внедрения единого Smart Ticket по всей стране.
Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины. Новая система призвана сделать проезд в общественном транспорте прозрачным, понятным и одинаковым для пассажиров в любом городе или регионе.
Государство унифицировало требования к билетам независимо от вида транспорта – от маршрутного автобуса до метрополитена. По словам заместителя министра развития общин и территорий Сергея Деркача, единая форма билета – это базовая основа для контроля, учета и дальнейшего развития системы Smart Ticket.
Пассажир четко понимает, за что он платит и кто несет ответственность за перевозку. Единая форма билета действует для всех основных видов общественного транспорта, в частности:
- городских и пригородных автобусных маршрутов;
- междугородних и международных автобусных перевозок;
- трамваев и троллейбусов;
- метрополитена.
Важно, что бумажные и электронные билеты имеют одинаковую юридическую силу. Оба формата признаются официальными, если содержат все обязательные реквизиты. Отныне каждый билет, независимо от формата – должен содержать четко определенный перечень данных, среди которых:
- стоимость проезда (полный или льготный билет, НДС, комиссия при наличии);
- регистрационный или фискальный номер, или уникальный идентификатор для электронных билетов;
- дату и время поездки или срок действия билета;
- информацию о перевозчике (название, код ЕГРПОУ или РНОКПП, контакты);
- данные о страховом договоре и страховой компании;
- при необходимости QR-код на лицевой стороне билета.
Ранее при безналичной оплате проезда пассажир часто имел только подтверждение списания средств с карты без четкого билета. Теперь электронный билет приравнивается к бумажному и оформляется как цифровой документ со всеми реквизитами. После оплаты пассажир может получить подтверждение поездки:
- на экране смартфона;
- в виде QR-кода;
- через электронную почту;
- в мобильном приложении или личном электронном кабинете.
Для междугородних автобусных маршрутов билет обязательно должен содержать информацию о пересадках, время ожидания между рейсами и продолжительность поездки. Для международных перевозок введено персонализацию билета – с указанием имени и фамилии пассажира в соответствии с паспортом. Такой билет нельзя передавать другому лицу, а информация о пересадках является обязательной.
Для пригородных маршрутов также предусмотрено оформление отдельной багажной квитанции в случае перевозки багажа. Введение единой формы билета – это лишь один из этапов реформы. В перспективе это открывает путь к единому Smart Ticket, который будет работать по всей стране.
