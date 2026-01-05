Украинцам ввели новые билеты для общественного транспорта: что изменилось и для чего

С 1 января 2026 года в Украине введена единая форма билета для всех видов общественного транспорта – от автобусов до метро, в бумажном и электронном форматах. Новые правила делают билет полноценным документом и создают основу для внедрения единого Smart Ticket по всей стране.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины. Новая система призвана сделать проезд в общественном транспорте прозрачным, понятным и одинаковым для пассажиров в любом городе или регионе.

Государство унифицировало требования к билетам независимо от вида транспорта – от маршрутного автобуса до метрополитена. По словам заместителя министра развития общин и территорий Сергея Деркача, единая форма билета – это базовая основа для контроля, учета и дальнейшего развития системы Smart Ticket.

Пассажир четко понимает, за что он платит и кто несет ответственность за перевозку. Единая форма билета действует для всех основных видов общественного транспорта, в частности:

городских и пригородных автобусных маршрутов;

междугородних и международных автобусных перевозок;

трамваев и троллейбусов;

метрополитена.

Важно, что бумажные и электронные билеты имеют одинаковую юридическую силу. Оба формата признаются официальными, если содержат все обязательные реквизиты. Отныне каждый билет, независимо от формата – должен содержать четко определенный перечень данных, среди которых:

стоимость проезда (полный или льготный билет, НДС, комиссия при наличии);

регистрационный или фискальный номер, или уникальный идентификатор для электронных билетов;

дату и время поездки или срок действия билета;

информацию о перевозчике (название, код ЕГРПОУ или РНОКПП, контакты);

данные о страховом договоре и страховой компании;

при необходимости QR-код на лицевой стороне билета.

Ранее при безналичной оплате проезда пассажир часто имел только подтверждение списания средств с карты без четкого билета. Теперь электронный билет приравнивается к бумажному и оформляется как цифровой документ со всеми реквизитами. После оплаты пассажир может получить подтверждение поездки:

на экране смартфона;

в виде QR-кода;

через электронную почту;

в мобильном приложении или личном электронном кабинете.

Для междугородних автобусных маршрутов билет обязательно должен содержать информацию о пересадках, время ожидания между рейсами и продолжительность поездки. Для международных перевозок введено персонализацию билета – с указанием имени и фамилии пассажира в соответствии с паспортом. Такой билет нельзя передавать другому лицу, а информация о пересадках является обязательной.

Для пригородных маршрутов также предусмотрено оформление отдельной багажной квитанции в случае перевозки багажа. Введение единой формы билета – это лишь один из этапов реформы. В перспективе это открывает путь к единому Smart Ticket, который будет работать по всей стране.

