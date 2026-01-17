В Киеве рецидивист ограбил аптеку, чтобы рассчитаться с долгами. Подробности и фото
В Днепровском районе Киева правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, ограбил аптеку. Таким образом злоумышленник решил рассчитаться с долгами.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.
Что известно
По словам правоохранителей, на днях к ним обратился мужчина, который сообщил, что стал свидетелем того, как неизвестный молодой человек зашел в аптеку, похитил медицинский прибор и скрылся.
Через несколько часов розыскных мероприятий оперативники с помощью аналитиков криминального анализа разыскали и задержали нарушителя. Им оказался 23-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.
"Установлено, что мужчина задолжал деньги своему знакомому и решил расплатиться с ним тонометром, похищенным из аптеки", – уточнили в пресс-службе.
По факту грабежа, совершенного в условиях военного положения (ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование. Задержанному сообщили о подозрении.
