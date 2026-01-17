В Киеве рецидивист ограбил аптеку, чтобы рассчитаться с долгами. Подробности и фото

В Днепровском районе Киева правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, ограбил аптеку. Таким образом злоумышленник решил рассчитаться с долгами.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, на днях к ним обратился мужчина, который сообщил, что стал свидетелем того, как неизвестный молодой человек зашел в аптеку, похитил медицинский прибор и скрылся.

Через несколько часов розыскных мероприятий оперативники с помощью аналитиков криминального анализа разыскали и задержали нарушителя. Им оказался 23-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

"Установлено, что мужчина задолжал деньги своему знакомому и решил расплатиться с ним тонометром, похищенным из аптеки", – уточнили в пресс-службе.

По факту грабежа, совершенного в условиях военного положения (ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование. Задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к ограблению. В Белой Церкви Киевской области злоумышленник выхватил у водителя маршрутки деньги и скрылся.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!