На Киевщине пассажир-рецидивист ограбил водителя маршрутки. Подробности и фото

Правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к ограблению. В Белой Церкви Киевской области злоумышленник выхватил у водителя маршрутки деньги и скрылся.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, на днях в городе Белая Церковь, на одной из улиц, во время остановки маршрутного автобуса пассажир неожиданно забрал деньги из панели моторного отсека у 70-летнего водителя и убежал.

"Во время неотложного проведения оперативных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили злоумышленника. Им оказался 37-летний житель Белоцерковщины, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за ряд имущественных преступлений", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, полицейские установили, что злоумышленник также причастен к краже товаров из магазина в городе Белая Церковь, которая была совершена накануне ограбления.

По фактам открытого хищения чужого имущества, совершенного в условиях военного положения (ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины) и кражи (ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении.

