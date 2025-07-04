Продавали военным 'тыловые' должности: в Киеве СБУ задержала двух злоумышленников. Подробности и фото

Сотрудники СБУ и ОГП разоблачили в Киеве "бизнесменов", которые продавали военным "тыловые" должности. Стоимость услуг составляла от 15 до 25 тысяч долларов США.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

"Военная контрразведка и следователи Службы безопасности во взаимодействии с Главнокомандующим ВСУ ликвидировали масштабную схему продажи "тыловых" военных должностей на Киевщине. Как установила спецслужба, за взятки в размере от 15 до 25 тыс. долларов США фигуранты помогали военнослужащим перевестись в подразделения, которые не привлекаются к выполнению задач на передовой", – рассказали в пресс-службе.

В СБУ добавили, что также злоумышленники предлагали своим клиентам увольнение с военной службы на основании фиктивных справок о "резком ухудшении здоровья". По результатам комплексных мероприятий в Киеве задержаны двое местных жителей – организаторов сделки. Для реализации "схемы" они привлекли 5-х знакомых медиков.

Как свидетельствуют материалы дела, организаторы преступления находили клиентов и организовывали им фиктивную госпитализацию. В зависимости от суммы взятки "пациенты" получали статус ограниченно годных или вообще непригодных к военной службе с последующим переводом на "небоевые" должности или увольнением в запас.

Служба безопасности задокументировала преступления и задержала организаторов "бизнеса" с поличным во время передачи им средств от клиентов. При обысках у них были изъяты наличные и поддельные документы. Злоумышленникам сообщили о подозрении по фактам злоупотребления влиянием и препятствования законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период.

Как сообщал OBOZ.UA, на Волыни Служба безопасности Украины совместно с Офисом генпрокурора разоблачила депутата областного совета, причастного к организации схемы по незаконной переправке мужчин за границу. Следствие установило, что он обеспечивал уклонистов поддельными документами.

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