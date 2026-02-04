В Киеве разоблачили еще трех врачей, которые зарабатывали на уклонистах: торговали фиктивными справками. Подробности дела и фото

В Киеве правоохранители разоблачили еще трех врачей, которые, по информации следствия, причастны к масштабной схеме уклонения от мобилизации. Стоимость медицинских заключений с фиктивными заболеваниями, которыми они торговали, составляла 18 тысяч долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленникам грозит уголовная ответственность.

Что известно

"Преступную деятельность организованной группы разоблачили в августе прошлого года следователи главка полиции Киева совместно с подразделениями СБУ под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры. Среди подозреваемых – трое врачей различных государственных медицинских учреждений, в частности, врач-кардиолог, врач-пульмонолог и врач ультразвуковой диагностики", – говорится в сообщении.

Отмечается, что медики предлагали "клиентам" поддельные медицинские заключения о якобы тяжелых заболеваниях, которые должны были стать основанием для исключения с воинского учета. Для этого уклонистов подробно инструктировали относительно "симптомов" заболевания, обеспечивали им комплексное "обследование", а также фиктивно лечили в стационаре.

Стоимость таких "услуг" составляла 18 тысяч долларов и оплачивалась поэтапно – за каждое выполненное действие. Сейчас следователи сообщили трем врачам о подозрении. Их сообщникам, которые направляли "клиентов" к нужным специалистам, было сообщено о подозрении ранее.

