В Киеве разоблачили 18-летнего 'бизнесмена', который продавал военным ВСУ несуществующие авто. Подробности и фото

В Киеве правоохранители разоблачили молодого человека, который по информации следствия, причастен к мошенничеству. Злоумышленник "заработал" почти 600 тысяч гривен, "продавая" военным ВСУ несуществующие пикапы.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Что известно

Так, следователи разоблачили "бизнес" 18-летнего киевлянина, который организовал схему по продаже несуществующих автомобилей для военнослужащих ВСУ. Молодой человек размещал объявления о продаже машин из-за рубежа – при этом он выбирал такой транспорт, который должен был прежде всего заинтересовать военных, непосредственно выполняющих боевые задачи.

"Это были бусы и пикапы, в защитной окраске. Когда потерпевшие просили подтверждения личности "продавца", то злоумышленник отправлял им чужие паспортные данные и другие документы. Предоплату за авто военные перечисляли на банковские счета подставных лиц, которые затем фигурант снимал в банкомате", – добавили в пресс-службе.

В конце концов заказчики оставались без денег и автомобилей, которые могли бы приносить пользу при выполнении боевых или эвакуационных задач. Следователи установили, что за 8 месяцев от деятельности мошенника пострадало по меньшей мере четверо военных – убытки составляют 590 тысяч гривен.

Сейчас правоохранители продолжают устанавливать полный круг лиц, которые могли пострадать в результате деятельности злоумышленника. По факту мошенничества ведется досудебное расследование, задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве мошенники представились сотрудниками СБУ и выманили у доктора медицинских наук 11 млн грн "на проверку". Сейчас задержан мужчина, который играл роль курьера и лично забрал деньги у потерпевшего.

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