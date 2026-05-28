В Киеве 'полковники СБУ и полиции' выманили у лауреата Государственной премии Украины 11 млн грн. Подробности и фото

В Киеве мошенники представились работниками СБУ и выманили у доктора медицинских наук 11 млн грн "на проверку". Сейчас задержан мужчина, который играл роль курьера и лично забрал деньги у потерпевшего.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Задержанному сообщили о подозрении.

Что известно

"При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева 30-летнему жителю Ужгорода сообщено о подозрении в пособничестве мошенническому завладению деньгами известного врача", – говорится в сообщении.

Как рассказали в прокуратуре, злоумышленники выманили у 83-летнего хирурга-пульмонолога, доктора медицинских наук, профессора, лауреата Государственной премии Украины в области науки и техники, сбережения на общую сумму 11 млн грн.

Мужчине позвонили мошенники, которые, представившись полковниками СБУ и полиции, и сообщили, что он якобы донатил на дроны для ВСУ. Однако злоумышленники утверждали, что эти деньги на самом деле пошли на закупку беспилотников для страны-агрессора РФ. Поэтому в отношении него расследуется производство по коллаборационистской деятельности.

У врача провели "обыск" по видеосвязи, во время которого мужчина рассказал сколько сбережений имеет. После этого он отдал мошенникам "на проверку" 180 тыс. долларов США, 30 тыс. евро, 1,6 млн грн – то есть всего 11 млн грн.

За деньгами к нему приехал курьер, который на следующий день перевел все сбережения врача на криптосчет организатора мошеннической схемы. Последнего нашли и задержали – злоумышленникам помогал тренер детской спортивной школы из Ужгорода, которому за его услуги обещали заплатить 500 долларов. Ему уже сообщили о подозрении. Организаторы и другие участники мошеннической схемы устанавливаются.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители разоблачили двух мужчин, которые, по информации следствия, причастны к мошенничеству и выдавали себя за сотрудников СБУ. Как стало известно нам из собственных источников, злоумышленники выманили 6,7 миллиона гривен в разных валютах у экс-премьер-министра Украины Валерия Пустовойтенко.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!