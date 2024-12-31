В Киеве пьяный водитель протаранил отбойник и авто, а затем пытался скрыться с места ДТП. Фото и подробности

В Киеве водитель легковушки протаранил отбойник, а затем столкнулся с другой машиной, после чего пытался скрыться с места ДТП. Как оказалось, мужчина находился за рулем авто в состоянии алкогольного опьянения.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. На нарушителя составили несколько админматериалов, окончательное решение по делу будет принимать суд.

"На днях на спецлинию 112 поступил вызов о ДТП с травмированными в Святошинском районе. Патрульные немедленно прибыли на место происшествия и заметили, что вероятный виновник аварии пошел наутек. Не теряя ни минуты, напарники Дарья Гордиенко и Иван Дериенко догнали и задержали беглеца", – рассказали в пресс-службе.

По словам очевидцев, события патрульные выяснили, что водитель автомобиля Ford протаранил отбойник и столкнулся с автомобилем Kia. Во время общения с беглецом у водителя обнаружили признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти тест на месте, результат алкотеста Drager 1,69 промилле.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве патрульные задержали водителя, совершившего ДТП и уехавшего с места происшествия. У него были признаки наркотического опьянения, а в салоне обнаружили гранату и пассажира с зип-пакетом с неизвестным веществом.

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