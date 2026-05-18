В Киеве пьяный водитель на глазах полиции протаранил металлические дорожные столбики. Видео

В Соломенском районе Киева водитель Lexus, двигаясь по встречной полосе, протаранил металлические дорожные ограничители. У мужчины, который находился за рулем, обнаружили признаки алкогольного опьянения.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. На нарушителя составили сразу три административных протокола.

Что известно

"Патрулируя Севастопольской площадью, инспекторы увидели автомобиль Lexus, водитель которого двигался по встречной полосе, не справился с управлением и наехал на дорожные ограничители. К счастью, мужчина не пострадал", – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что у водителя легковушки были явные признаки алкогольного опьянения, но пройти освидетельствование в установленном законом порядке мужчина категорически отказался.

На нарушителя составили админпротоколы за нарушение ПДД, повлекшее аварию (штраф 850 гривен), управление транспортным средством в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен) и за движение по встречной полосе (штраф 340 гривен или 50 штрафных баллов).

Стоит еще раз напомнить, что за нетрезвую езду предусмотрена следующая ответственность:

по ч. 1 ст. 130 КУоАП – штраф 17 000 грн с лишением права управления на 1 год ;

; по ч. 2 ст. 130 КУоАП – штраф 34 000 грн с лишением права управления на 3 года с возмездным изъятием ТС или без такового или админарест на 10 суток с возмездным изъятием ТС или без такового;

с возмездным изъятием ТС или без такового или админарест на 10 суток с возмездным изъятием ТС или без такового; по ч. 3 ст. 130 КУоАП – штраф 51 000 грн с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства или админарест на 15 суток с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства;

или админарест на 15 суток с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства; по ч. 4 ст. 130 КУоАП – штраф 34 000 или административный арест на срок 15 суток, с лишением права управления транспортными средствами на срок 3 года.

