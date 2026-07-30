В Киеве пьяный водитель грузовика снес 50 метров металлического отбойника. Фото и видео

В Голосеевском районе Киева в четверг, 30 июля, водитель грузовика на скорости протаранил металлический отбойник. У водителя автомобиля обнаружили признаки опьянения, но он отказался пройти медицинское освидетельствование.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. На нарушителя составили сразу три административных протокола.

Что известно

По словам правоохранителей, во время патрулирования Голосеевского района на Столичном шоссе они обнаружили грузовик Renault, который врезался в отбойник. К счастью, водитель не пострадал.

"Общаясь с водителем, мы обнаружили у него явные признаки алкогольного опьянения. Пройти освидетельствование на состояние опьянения в установленном законом порядке мужчина категорически отказался", – уточнили полицейские.

На мужчину составили административные протоколы по факту нарушения ПДД, повлекшего аварию (штраф 850 грн), управления грузовиком в состоянии опьянения (минимальный штраф 17 тысяч гривен) и за управление автомобилем без соответствующих документов (штраф 425 грн). В дальнейшем решение по делу будет принимать суд.

Кроме того, в полиции добавили, что на Столичном шоссе временно затруднено движение транспорта в связи с проведением ремонтных работ по восстановлению поврежденного в результате ДТП дорожного ограждения. На опубликованном в соцсетях видео видно, что водитель снес около 50 метров металлического отбойника.

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева патрульные устроили погоню за водителем, который несколько раз нарушил ПДД и пытался скрыться. Как выяснилось, мужчина сел за руль в нетрезвом состоянии и не имел водительского удостоверения.

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