В Киеве патрульные устроили погоню за пьяным водителем, который никогда не получал водительских прав. Видео

В Печерском районе Киева патрульные устроили погоню за водителем, который несколько раз нарушил ПДД и пытался скрыться. Как выяснилось, мужчина сел за руль в нетрезвом состоянии и не имел водительского удостоверения.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. На нарушителя составили сразу три административных протокола.

Что известно

"Печерский район. Инспекторы заметили автомобиль Mitsubishi, водитель которого неоднократно нарушил правила дорожного движения", — говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, они подали водителю легковушки сигнал об остановке, однако он его проигнорировал и попытался скрыться, но инспекторы догнали и остановили нарушителя.

Во время беседы у нарушителя обнаружили явные признаки алкогольного опьянения – прибор "Драгер" показал 1,37 промилле (около 0,25 литра водки). Кроме того, выяснилось, что он никогда не получал водительское удостоверение.

На нарушителя составили административные материалы за управление автомобилем в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен), за невыполнение законного требования об остановке (штраф 153 гривны) и постановление за управление автомобилем лицом, не имеющим на то права (штраф 3400 гривен).

Как писал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители устроили настоящую погоню за водителем легковушки. Злоумышленник, спасаясь от полиции, повредил несколько служебных автомобилей и наехал на военного.

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