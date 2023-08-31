В Киеве проверили более 90 процентов теплосетей: Кличко рассказал о подготовке к отопительному сезону

Столичные коммунальные службы продолжают подготовку к отопительному сезону. Город уже провел гидравлические испытания более 90 процентов теплосетей.

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Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в эфире радио NV. "Прошлая зима была самой сложной за годы Независимости. Постоянные атаки на инфраструктурные объекты. Попытки агрессора разрушить нашу систему тепло- водо- и электроснабжения объясняются только одним – уничтожить украинцев. И мы понимаем, что враг будет продолжать это делать. Поэтому готовимся к разным. сценариям. Даже к худшим. Верю, что наши защитники не допустят этого. Впрочем, мы должны быть готовы к любому развитию событий. Потому что должны предоставлять услуги киевлянам", – подчеркнул мэр столицы.

По словам Кличко, на сегодня 93 процента теплосетей уже проверили, провели гидравлические испытания и ликвидировали обнаруженные повреждения. Продолжается и восстановление поврежденных объектов, формируется физическая защита объектов критической инфраструктуры.

"Продолжаем оснащение котельных, насосных станций, бюветных комплексов и других объектов критической инфраструктуры источниками альтернативного питания", - сообщил мэр столицы.

Кроме того, около 150 бюветных комплексов имеют возможность оперативно подключиться к генераторам. Более половины котельных города тоже можно переключить на работу от генераторов.

Киев приобрел 23 мобильных передвижных котельных, чтобы, при необходимости, обеспечить на определенный период теплом медучреждения, школы, пункты обогрева. Пункты обогрева оснащены необходимым оборудованием для полноценной работы.