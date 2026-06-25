В Киеве проезд в общественном транспорте для школьников стал платным: как получить скидку в 75%
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В Киеве с 1 июля по 31 августа проезд для школьников в общественном транспорте будет платным. На время каникул скидка по проездным билетам для них составит 75%.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Также приостановлено право на бесплатный проезд курсантов высших военных учебных заведений.
Что известно
"Во время летних каникул, с 1 июля по 31 августа, традиционно приостанавливается действие бесплатного проезда для школьников, который введен только на время учебного года. Вместо этого учащиеся могут воспользоваться льготными условиями – скидкой 75% на проездные билеты для городского пассажирского транспорта", – говорится в сообщении.
Как уточнили в КГГА, приобрести льготный проездной можно в приложении "Киев Цифровой", терминалах самообслуживания, в приложении EasyPay и на сайте КП "ГИОЦ".
Для учащихся дневной формы обучения доступны следующие варианты льготных проездных:
- 325 грн – безлимитный проездной на месяц;
- 162,50 грн – безлимитный проездной на вторую половину месяца;
- 72,50 грн – проездной на 46 поездок в месяц;
- 97,50 грн – проездной на 62 поездки в месяц;
- 143,75 грн – проездной на 92 поездки в месяц;
- 192,50 грн – проездной на 124 поездки в месяц.
В пресс-службе уточнили, что школьники также могут приобретать разовые поездки по ученическому билету, однако в таком случае скидка 75% не применяется. Также с 1 июля по 31 августа будет приостановлено право на бесплатный проезд курсантов высших военных учебных заведений, которые пользуются этой льготой в течение учебного года.
Как сообщал OBOZ.UA, последний звонок в школах Киева в этом году прозвучал 29 мая. После чего в июне учебные заведения, в частности, будут работать в формате дополнительных занятий для учащихся.
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