В Киеве проезд в общественном транспорте для школьников стал платным: как получить скидку в 75%

В Киеве с 1 июля по 31 августа проезд для школьников в общественном транспорте будет платным. На время каникул скидка по проездным билетам для них составит 75%.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Также приостановлено право на бесплатный проезд курсантов высших военных учебных заведений.

Что известно

"Во время летних каникул, с 1 июля по 31 августа, традиционно приостанавливается действие бесплатного проезда для школьников, который введен только на время учебного года. Вместо этого учащиеся могут воспользоваться льготными условиями – скидкой 75% на проездные билеты для городского пассажирского транспорта", – говорится в сообщении.

Как уточнили в КГГА, приобрести льготный проездной можно в приложении "Киев Цифровой", терминалах самообслуживания, в приложении EasyPay и на сайте КП "ГИОЦ".

Для учащихся дневной формы обучения доступны следующие варианты льготных проездных:

325 грн – безлимитный проездной на месяц;

162,50 грн – безлимитный проездной на вторую половину месяца;

72,50 грн – проездной на 46 поездок в месяц;

97,50 грн – проездной на 62 поездки в месяц;

143,75 грн – проездной на 92 поездки в месяц;

192,50 грн – проездной на 124 поездки в месяц.

В пресс-службе уточнили, что школьники также могут приобретать разовые поездки по ученическому билету, однако в таком случае скидка 75% не применяется. Также с 1 июля по 31 августа будет приостановлено право на бесплатный проезд курсантов высших военных учебных заведений, которые пользуются этой льготой в течение учебного года.

Как сообщал OBOZ.UA, последний звонок в школах Киева в этом году прозвучал 29 мая. После чего в июне учебные заведения, в частности, будут работать в формате дополнительных занятий для учащихся.

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