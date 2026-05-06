В КГГА рассказали, когда завершается учебный год в Киеве: как будут работать школы в июне

Последний звонок в школах Киева в этом году прозвучит 29 мая. После чего в июне учебные заведения, в частности, будут работать в формате дополнительных занятий для учеников.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, передает пресс-служба ведомства. Документы об образовании будут выдавать в период с 1 по 26 июня

Так, учебный год в Киеве официально завершается 29 мая. В июне в июне учебные заведения будут работать в формате дополнительных занятий и программ поддержки своих учеников.

"Образовательная система столицы, в которой работает более 63 тысяч специалистов и учатся около 400 тысяч детей и студентов, продолжает работать в условиях военных вызовов. Несмотря на энергетический кризис из-за вражеских обстрелов, вынужденные каникулы и изменение форматов обучения, школы адаптировались к ситуации и продолжили учебный процесс. Следующий важный этап – помочь ученикам наверстать образовательные потери. Именно поэтому в июне мы усиливаем дополнительные занятия, кружки и программы поддержки", – отметил Мондриевский.

По его словам, с учетом этих условий в мае для учеников 11-х классов меняется формат обучения. При необходимости школы могут переходить к индивидуально-групповой модели, чтобы выпускники могли сосредоточиться на предметах, необходимых для поступления, и систематизировать знания перед экзаменами.

В июне учебные заведения организуют:

компенсаторные занятия для наверстывания материала;

психологическую поддержку;

практические занятия: "Защита Украины", тактическая медицина, минная безопасность, гражданская защита, цифровая грамотность.

Также для детей будут работать языковые клубы, летние образовательные студии, творческие мастер-классы и STEM-активности.

Будут выдавать документы об образовании с соблюдением требований безопасности:

свидетельства о начальном образовании – с 1 по 5 июня;

свидетельства о базовом среднем образовании – с 8 до 12 июня;

свидетельства о полном общем среднем образовании – с 19 до 26 июня.

Как сообщал OBOZ.UA, только каждая четвертая школа в Украине создала необходимые условия обучения в укрытии во время воздушной тревоги. Другие заведения не имеют возможности продолжать образовательный процесс, ведь хранилища для этого непригодны.

