В Киеве продолжили демонтаж элементов с советского обелиска на Галицкой площади: что сделано. Фото

В Шевченковском районе Киева коммунальные службы завершают демонтаж элементов советского обелиска "Город-герой Киев". Он расположен на Галицкой площади.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила заместитель главы КГГА Анна Старостенко. В столице продолжается процесс декоммунизации.

"Работники Департамента территориального контроля завершают работы по демонтажу элементов с обелиска на Галицкой площади. Продолжение следует!", – написала Старостенко.

Как отметили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, во время выполнения работ специалисты убрали звезды на боковых сторонах обелиска и аннотационную доску на русском языке. А также сменили надпись "1941" на "1939" – год, когда началась Вторая мировая война.

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Напомним, в городе Полтава с Киевской площади убрали памятник советскому военачальнику, генерал-лейтенанту Алексею Зигину. Долгое время русский миф называл его "освободителем" города во время Второй мировой войны. Однако эксперты говорят, что Зыгин командовал обороной региона только на бумаге.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве во вторник, 1 августа, специалисты продолжили работы по демонтажу советской символики из щита монумента "Родина-мать". К концу дня были демонтированы последние элементы герба СССР.

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