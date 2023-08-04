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В Полтаве снесли памятник советскому генералу Зыгину. Фото и видео

Дарья Дурова
Новости. Общество
2 минуты
1,0 т.
В Полтаве больше нет памятника Алексею Зыгину

В городе Полтава с Киевской площади убрали памятник советскому военачальнику, генерал-лейтенанту Алексею Зыгину. Долгое время российский миф называл его "освободителем" города во время Второй мировой войны. Однако эксперты говорят, что Зыгин командовал обороной региона только на бумаге.

Видео дня

О том, что памятник снесли, сообщил местный телеканал ІРТ. Это произошло утром в пятницу, 4 августа (чтобы посмотреть видеоролик, доскролльте страницу до конца).

Памятник Алексею Зыгину

Фото и видео с места свидетельствуют, что памятник аккуратно сняли с постамента с помощью крана. Журналисты отметили, что уже к 10:00 утра там осталась только платформа. Скульптуру забрала спецтехника коммунального предприятия "Декоративные культуры".

После этого коммунальщики убрали надпись "От трудящихся Полтавы".

Процесс снесения памятника
Зыгина сняли с постамента

За снесение памятника советскому военному ранее выступали местные активисты. Интересно, что даже исторические факты выступали против Зыгина.

Член НСЖУ и Союза литераторов Полтавщины Виталий Скобельский отмечал: приказ о назначении российского генерал-лейтенанта командующим 4-й гвардейской армией вышел 22 сентября 1943 года. Попал Зыгин на Полтавщину только 26-го вечером, а уже 27 сентября того же года он погиб (машина военного подорвалась на мине). Кстати, похоронен Зыгин в Полтаве.

Решение о снесении Зыгина в Полтаве было принято в конце июля 2023 года

В горсовете проголосовали за снесение ряда советских монументов, среди которых был Зыгин, 24 июля. Поддержал это решение 21 член исполкома. Было постановлено, что демонтаж нужно провести в течение семи рабочих дней.

Добавим: 27 июля 2023 года в Полтаве убрали бюст советского генерала Николая Ватутина по улице УПА, а также бюст российского писателя Александра Пушкина в Березовом сквере.

Памятник Алексею Зыгину в Полтаве на карте

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