В Полтаве снесли памятник советскому генералу Зыгину. Фото и видео

В городе Полтава с Киевской площади убрали памятник советскому военачальнику, генерал-лейтенанту Алексею Зыгину. Долгое время российский миф называл его "освободителем" города во время Второй мировой войны. Однако эксперты говорят, что Зыгин командовал обороной региона только на бумаге.

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О том, что памятник снесли, сообщил местный телеканал ІРТ. Это произошло утром в пятницу, 4 августа (чтобы посмотреть видеоролик, доскролльте страницу до конца).

Фото и видео с места свидетельствуют, что памятник аккуратно сняли с постамента с помощью крана. Журналисты отметили, что уже к 10:00 утра там осталась только платформа. Скульптуру забрала спецтехника коммунального предприятия "Декоративные культуры".

После этого коммунальщики убрали надпись "От трудящихся Полтавы".

За снесение памятника советскому военному ранее выступали местные активисты. Интересно, что даже исторические факты выступали против Зыгина.

Член НСЖУ и Союза литераторов Полтавщины Виталий Скобельский отмечал: приказ о назначении российского генерал-лейтенанта командующим 4-й гвардейской армией вышел 22 сентября 1943 года. Попал Зыгин на Полтавщину только 26-го вечером, а уже 27 сентября того же года он погиб (машина военного подорвалась на мине). Кстати, похоронен Зыгин в Полтаве.

В горсовете проголосовали за снесение ряда советских монументов, среди которых был Зыгин, 24 июля. Поддержал это решение 21 член исполкома. Было постановлено, что демонтаж нужно провести в течение семи рабочих дней.

Добавим: 27 июля 2023 года в Полтаве убрали бюст советского генерала Николая Ватутина по улице УПА, а также бюст российского писателя Александра Пушкина в Березовом сквере.

Как писал OBOZREVATEL, 21 апреля президент Владимир Зеленский подписал проект закона о запрете российских названий и символики в Украине. Его цель – уменьшить влияние страны-агрессора России на мировоззрение украинцев и внутреннюю политику государства.

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