В Киеве пробки усложнили движение на дорогах: где "тянутся" машины. Карта

В Киеве в понедельник, 3 июня, на дорогах города утром образовались многочисленные пробки. Проблемы для движения транспорта есть как на правом, так и левом берегах столицы.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

Утренние пробки образовались на проспекте Степана Бандеры и улицы Елены Телиги. Почти без проблем едут машины на улицах Миропольской и Братиславской в сторону станции метро "Черниговская", по проспекту Леонида Каденюка, небольшая пробка находится на проспекте Соборности и до съезда с моста Патона. Пробка на улице Петра Радзиня (на подъезде к Дарницкому мосту), а также на проспектах Броварском и Георгия Нарбута.

Проблемы с движением наблюдаются на проспектах Академика Глушкова (от въезда в город до ВДНХ) и Голосеевском (до одноименной станции метро), есть проблемы на отдельных участках улицы Большой Васильковской (до станции метро "Олимпийская") и бульвара Леси Украинки.

Тянутся машины на проспекте Валерия Лобановского (на отдельных участках начиная от Совских прудов), на улице Вадима Гетьмана (в обе стороны – ремонтные работы), есть проблемы на отдельных участках проспекта Воздушных сил Украины, и на улице Вячеслава Чорновила (в сторону Лукьяновки). Есть тянучки на улицах Семена Скляренко, Богатырской, тянутся машины на улицах Кирилловской и Новоконстантиновской в сторону Подола.

Как всегда, тянется транспорт на Брестском проспекте (на участке между станциями город "Житомирская" и "Берестейская", а также от Шулявки и до Галицкой площади). Есть проблемы с движением транспорта по проспектам Леся Курбаса и Любомира Гузара, улицы Борщаговской.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева в субботу, 1 июня, на проспекте Степана Бандеры произошла авария с участием двух легковушек. В результате ДТП одну из машин отбросило на зеленую зону, а затем на пешеходный переход.

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