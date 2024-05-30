В Киеве пробки усложнили движение на дорогах: где "тянутся" машины. Карта

В Киеве в четверг, 30 мая, на дорогах города образовались многочисленные пробки. Проблемы для движения транспорта есть как на правом, так и левом берегах столицы.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

Пробка образовалась на проспекте Романа Шухевича (ремонтные работы на Северном мосту и ДТП) и улице Елены Телиги. Почти без проблем едут машины на улицах Миропольской и Братиславской в сторону станции метро "Черниговская", по проспекту Леонида Каденюка, есть пробка на участке от проспекта Соборности (от Соцгорода) и до Печерского путепровода. Пробки возникли на проспектах Броварском и Георгия Нарбута (в районе станции метро "Дарница"), а также на улице Петра Радзиня (от проспекта Петра Григоренко и до съезда с Дарницкого моста).

Сплошная пробка образовалась от проспекта Академика Глушкова (от Одесской площади) и до станции метро "Лыбидская" (в частности, из-за ДТП), однако почти без проблем двигается авто на улице Большой Васильковской (до станции метро "Олимпийская") и бульваре Леси Украинки.

Тянутся машины на проспекте Валерия Лобановского (на отдельных участках начиная от Совских прудов), на улице Вадима Гетьмана (в обе стороны), есть проблемы на отдельных участках проспекта Воздушных сил Украины, и на улице Вячеслава Чорновила (в сторону Лукьяновки) . Есть тянучки на улицах Семена Скляренко, тянутся машины на улицах Кирилловской и Новоконстантиновской в сторону Подола.

Как всегда, тянется транспорт на Брестском проспекте (на участке между станциями город "Житомирская" и "Берестейская", а также от КПИ и до Галицкой площади) и на бульваре Тараса Шевченко. Есть проблемы с движением транспорта по проспектам Леся Курбаса и Любомира Гузара, улицы Борщаговской.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева во вторник, 28 мая, маршрутный автобус сбил насмерть мужчину. Чтобы получить тело погибшего из-под автотранспорта, на место вызвали спасателей.

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