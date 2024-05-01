В Киеве пробки усложнили движение на дорогах: где "тянутся" машины. Карта

В Киеве в среду, 1 мая, на дорогах столицы образовались многочисленные пробки. Проблемы движения транспорта есть как на правом, так и левом берегах города.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

Пробка наблюдается на проспекте Романа Шухевича (через ремонт на Северном мосту), есть проблемы на улице Елены Телиги (от Кирилловской церкви и до улицы Ольжича). Тянет транспорт на улицах Миропольской и Братиславской в сторону станции метро "Черниговская", на проспекте Леонида Каденюка (в сторону Дарницкой площади), а также на участке от проспекта Соборности (от Соцгорода) и до Печерского путепровода. Медленно едут машины на улице Петра Радзиня (от проспекта Петра Григоренко и до съезда с Дарницкого моста), а также на Броварском и Воскресенском проспектах (в направлении Дарницы).

Затор возник на проспектах Академика Глушкова (от въезда в город и до ВДНХ) и Голосеевском (от парка имени Максима Рыльского и до станции метро "Голосеевская"), а также проблемы на отдельных участках улицы Большой Васильковской (до станции метро "Олимпийская" ").

Есть пробка на проспекте Валерия Лобановского (от Совских прудов и до пересечения с улицей Максима Кривоноса). Тянется транспорт на улице Вадима Гетьмана (в обе стороны), есть небольшие проблемы на отдельных участках проспекта Воздушных сил Украины и тянется авто на улице Вячеслава Чорновила (ремонтные работы), однако есть тягучки на улицах Богатырской, Семена Скляренко, Кирилловской и Новокостянков сторону Подола.

Трудная ситуация с движением автомобилей на Берестейском проспекте (от въезда в город и до метро "Берестейская", а также от Шулявки и до Галицкой площади), есть проблемы на бульваре Тараса Шевченко и отдельных участках Большой Окружной дороги. Затор возник на проспектах Леся Курбаса и Любомира Гузара (в Индустриальный путепровод), а также на улице Борщаговской.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 30 апреля, в результате ДТП перевернулся грузовик. В результате аварии чуть не погибла женщина-пешеход, которая успела отбежать, когда падало авто.

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