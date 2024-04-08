В Киеве пробки усложнили движение на дорогах: где "тянутся" машины. Карта

В Киеве в понедельник, 8 апреля, на дорогах столицы образовались многочисленные утренние пробки. Проблемы для движения транспорта есть как на правом, так и на левом берегах города.

Об этом свидетельствуют данныеGoogle Maps. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

Почти сплошная пробка образовалась на участке от проспекта Романа Шухевича до пересечения улиц Ольжича и Елены Телиги, есть проблемы на улицах Миропольской и Братиславской в сторону станции метро "Черниговская", на участке от проспекта Соборности в сторону правого берега столицы (от Соцгорода и до Печерского путепровода). Тянутся авто на улице Петра Радзиня (от проспекта Петра Григоренко и до съезда на Дарницком мосту), а также на проспектах Броварском и Воскресенском.

Есть пробка на участке от Берестейского проспекта (от въезда в город и до станции "Берестейская, а также от Шулявки и до Галицкой площади), тянется авто на бульваре Тараса Шевченко (до Бессарабской площади), есть пробка на проспектах Леся Курбаса, Любомира Гузара и по улице Васильковской.

Есть проблемы с движением авто на участке от проспекта Академика Глушкова (от въезда в город) и до ВДНХ и парка Максима Рыльского и до станции метро "Голосеевская", а также на отдельных участках улицы Большой Васильковской (до станции метро "Олимпийская" ). Есть пробки на отдельных участках Большой Окружной дороги.

Как всегда, тяжело двигаются машины на улице Набережно-Рыбальской (от озера Вербное и до улицы Гаванской), есть традиционная тянучка на проспекте Валерия Лобановского (от Совских прудов и на отдельный участок до Александровской слободки). Тянется транспорт на улице Вадима Гетьмана (участок от станции метро "Шулявская" и до Караваевых Дач – в обе стороны), а также частично затруднено движение на отдельных участках проспекта Воздушных сил Украины (в сторону проспекта Берестейского) и на улице Вячеслава Чорновила, а также на Семена Скляренко, Кирилловской и Новоконстантиновской в сторону Подола.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении водителя Ford Mustang, который, по данным следствия, устроил ДТП с потерпевшими. Как оказалось, нарушитель сел за руль в состоянии опьянения – в его крови обнаружили 1,93 промилле алкоголя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!