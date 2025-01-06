В Киеве предстоятель ПЦУ Эпифаний освятил воду в Днепре на Крещение. Подробности, фото и видео

В Киеве предстоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний совершил службу возле Часовни Крещения Господня в Гидропарке. После этого он службы символически освятил воду в Днепре.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. В Украине 6 января отмечают Крещение.

Так, в полдень предстоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний приехал в Гидропарк, где совершил службу возле Часовни Крещения Господня. После этого он символически осветил воду в Днепре, а также верующих, которые в этот день пришли нырнуть в прорубь.

Кроме того, благословения от предстоятеля ВТО получили члены Клуба моржей, которые также в этот день пришли на реку.

Следует добавить, что на месте также дежурят полицейские, которые следят за правопорядком, врачи и спасатели. Последние постоянно напоминают киевлянам и жителям столицы о правилах безопасности и о том, что не стоит переохлаждаться – сразу после ныряния в воду лучше выпить горячий чай.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине 6 января отмечают один из важнейших христианских праздников – Крещение Господне. Из-за угрозы со стороны страны-террориста РФ жителей и гостей столицы призвали воздержаться от проведения массовых собраний и мероприятий, однако люди пришли на городские водоемы и реки, чтобы нырнуть в ледяную воду.

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