В Киеве увеличится стоимость транспортной карты: известны подробности

В Киеве с 1 апреля стоимость транспортной карты поднимется с 50 до 75 грн. Причиной этого является удорожание себестоимости самой пластиковой карты с чипом.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Цены за проезд остаются на том же уровне.

"С 1 апреля стоимость транспортной карты составит 75 грн. вместо 50 грн. Увеличение стоимости – вынужденный шаг из-за себестоимости изготовления карты. При этом стоимость проезда в коммунальном транспорте остается неизменной", – говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что с 2019 года стоимость транспортной карты оставалась неизменной – 50 грн. За это время существенно расширен перечень транспортных продуктов и тарифов на все виды городского транспорта для удобства пассажиров, в зависимости от их потребностей. Речь идет о почасовых проездных, проездных с ограничением и без ограничения количества поездок, в частности для пассажиров льготных категорий – студентов и учащихся.

Стоит добавить, что в приложении "Киев Цифровой" можно приобрести цифровую транспортную карту, не теряя скидок или удобных тарифов проездного. Стоимость проезда в городском пассажирском транспорте составляет:

в автобусе, трамвае, троллейбусе, метрополитене, фуникулере – 8 грн за одну поездку;

в городской электричке – 15 грн. за одну поездку.

Как сообщал OBOZ.UA, разработчики добавили новые функции в приложении "Киев Цифровой". Теперь QR-билеты для поездок есть в быстром доступе, а также появилась карта городских туалетов.

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