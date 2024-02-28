Быстрый QR-билет и новые возможности карты столицы: приложение "Киев Цифровой" получило важные функции

Разработчики добавили новые функции в приложении "Киев Цифровой". Теперь QR-билеты из поездок в быстром доступе, а также появилась карта городских туалетов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель цифровой трансформации Киева, заместитель мэра столицы Петр Оленич. Чтобы воспользоваться новыми возможностями, необходимо обновить приложение.

"Теперь вы можете создавать QR-билеты на любые услуги быстрого доступа на главном экране. Вход в приложение стал еще более безопасным: кроме смс можно выбрать опцию вызова для авторизации. Пополнение транспортной карты стало еще проще. Мы разграничили разделы "Проездные" и "Поездки", – рассказал Оленич.

Кроме того, теперь в приложении появилась карта городских туалетов, которой можно пользоваться даже в офлайн-режиме. Также пользователи могут делиться новостями, которые они получают в пуш-уведомлениях.

Напомним, приложение "Киев Цифровой" получило новую важную функцию. Теперь в нем в единый сервис объединили карту укрытий и пункты обогрева в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве пассажиры городского общественного транспорта теперь могут оценивать поездки и оставлять свои отзывы. Для этого нужно приложение "Киев Цифровой".

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