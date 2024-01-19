В Киеве переименовали станции городской электрички: новые названия и карта

В Киеве переименовали 10 городских объектов железнодорожного транспорта, в частности, станции городской электрички. Такое решение было поддержано депутатами на пленарном заседании Киевского городского совета.

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Об этом сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор, передает пресс-служба ведомства. Также присвоено название железнодорожному мосту через реки Днепр и Десенка.

В столице, во время заседания Киевского городского совета переименована одна железнодорожная станция и восемь железнодорожных платформ. Такое решение было принято для более точного соответствия названиям топонимике столицы и облегчению навигации историческими районами города.

В частности, Киевсовет переименовал:

железнодорожную станцию "Киев-Днепровский" на железнодорожную станцию "Никольская Слободка";

остановочная платформа "Рубежовский" на остановочную платформу "Берестейская";

остановочную платформу "Зенит" на остановочную платформу "Куреневка";

остановочную платформу "Левый Берег" на остановочную платформу "Березняки";

остановочную платформу "Троещина-2" на остановочную платформу "Радужный";

остановочную платформу "Троещина" на остановочную платформу "Воскресенка";

остановочная платформа "Киевская-Русановка" на остановочную платформу "Русановка";

остановочная платформа "Северная" станции "Киев-Пассажирский" на остановочную платформу "Вокзальная";

остановочная платформа "Вышгородская" на остановочную платформу "Приорка".

"Кроме того, железнодорожному мосту через реки Днепр и Десенко было присвоено название "Рыболовный железнодорожный мост", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве переименовали пять библиотек, названия которых были связаны с идеологическими фигурами страны-агрессора РФ. Соответствующие решения были приняты в четверг, 18 января, на заседании Киевсовета большинством депутатов.

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