В Киеве отсутствует водоснабжение во всех районах: что известно

В Киеве в субботу, 31 января, отсутствует водоснабжение во всех районах города. Это связано с аварией с в энергосистеме.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканала". Специалисты уже работают над устранением проблемы.

Что известно

"В связи с аварией в энергосистеме сейчас отсутствует водоснабжение во всех районах города. На данный момент энергетики совместно со специалистами Киевводоканала работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электропитание объектов водопроводно-канализационного хозяйства и вернуть водоснабжение киевлянам", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что о дальнейшем развитии ситуации и сроках восстановления услуг будут информировать дополнительно.

Что предшествовало

В Киеве в субботу, 31 января, остановилось движение поездов столичного метрополитена. Это произошло из-за исчезновения напряжения от внешних питающих центров.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине 31 января по всей стране применили аварийные и экстренные отключения электроэнергии. В Киеве и Киевской области, в Одессе, Сумской, Черниговской, Житомирской и некоторых других областях действуют экстренные и аварийные графики отключения.

