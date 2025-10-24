В Киеве открыли движение по восстановленному мосту на улице Новоконстантиновской: Кличко рассказал подробности. Фото

В Киеве открыли движение по обновленному мосту на улице Новоконстантиновской, который был построен еще в 1969 году и с тех пор ни разу не ремонтировался. Специалисты, в частности, устроили новое асфальтобетонное покрытие и обновили подземные и наземные коммуникации.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Объект полностью соответствует принципам безбарьерности.

Что известно

"Открыли движение по обновленному путепроводу на ул. Новоконстантиновской. Основные работы завершили раньше запланированного срока. До конца ноября должны завершить асфальтирование подъездных путей под путепроводом и благоустройство территории", – рассказал Кличко.

По словам мэра, этот путепровод был построен еще в 1969 году и его не ремонтировали ни разу. Из-за значительных повреждений конструкций он был аварийным.

Специалисты возвели фактически новое сооружение: установили опоры, ригели, 117 балок пролетных строений, мостовое полотно. Они сделали гидроизоляцию, устроили новое асфальтобетонное покрытие. Обновили подземные и наземные коммуникации, установили современное LED-освещение, перильное и барьерное ограждение.

Протяженность путепровода – 218 м, ширина – 18 м. Объект полностью соответствует принципам безбарьерности – с пониженными бордюрами, тактильной навигацией. Продолжаются работы по устройству покрытия тротуаров с ФЭМ на подходах к путепроводу и велодорожек.

"После капремонта эксплуатационный ресурс путепровода продлен минимум на 30 лет. Мы постепенно обновляем мосты и путепроводы столицы – для безопасности и удобства киевлян", – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве ориентировочно до конца 2025 года на мосту через реку Десенка частично ограничили движение транспорта. Специалисты начали здесь ремонтные работы.

