В Киеве один из университетов на улице собрал студентов на мероприятие прямо во время атаки дронов. Видео

В Киеве во вторник, 8 сентября, во время воздушной тревоги в Дарницком районе один из университетов проводил собрание студентов прямо на улице. В этот момент столицу атаковали российские дроны.

Видео дня

Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях. На инцидент уже отреагировали в полиции.

Что известно

"Университет интеллектуальной собственности проводит собрание студентов во время тревоги", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть сцену, с которой выступает мужчина, и большое количество людей возле неё на стульях. Стоит добавить, что в столице в среду, 8 сентября, с 6:40 до 10:09 была объявлена воздушная тревога из-за атаки российских дронов.

На инцидент отреагировали в полиции Киева. Там отметили, что около 11:10 к ним поступило сообщение о том, что на территории одного из столичных университетов в Дарницком районе во время воздушной тревоги проводится мероприятие со студентами.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа районного управления полиции. Правоохранители предварительно установили, что на открытой территории учебного заведения проводилось мероприятие по посвящению первокурсников в студенты. При этом после объявления сигнала "Воздушная тревога" мероприятие не было прервано, а студентов не направили в укрытие.

"По данному факту следователи Дарницкого управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины – служебная халатность (наказывается ограничением свободы на срок до трех лет). В рамках уголовного производства правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия", – подчеркнули в пресс-службе.

Добавим, что городскими властями было принято решение об ограничении проведения массовых мероприятий в городе. В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в столице будут временно запрещены все развлекательные и физкультурно-спортивные мероприятия на открытых территориях и в сооружениях, где нет укрытий. Они вступают в силу в Киеве с 0:00 четверга, 10 сентября.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице с 10 сентября будет сокращен комендантский час. Общественный транспорт теперь будет работать дольше, а в график работы метрополитена во время тревог внесены изменения.

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