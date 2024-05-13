В Киеве объявили тендер на продолжение строительства метро на Виноградаре. Подробности и сроки

КП "Киевский метрополитен" объявил тендер на продолжение работ по строительству Сырецко-Печерской линии в сторону жилмассива Виноградарь. Ожидаемая стоимость закупки составляет около 13,95 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на столичную подземку. Прием предложений продлится до 28 мая 2024 года.

"КП "Киевский метрополитен" объявляет тендер на продолжение работ по строительству Сырецко-Печерской линии в сторону жилмассива Виноградарь. По результатам проведенной государственной экспертизы и на основании полученного положительного экспертного отчета ожидаемая стоимость закупки составляет 13 956 843 711,13 грн", – говорится в сообщении.

Согласно информации платформы публичных закупок Prozorro, победитель тендера должен выполнить строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилмассив Виноградарь из электродепо в Подольском районе. Срок выполнения работ – 30 декабря 2026 года.

Следует напомнить, что в декабре 2023 года КП "Киевский метрополитен" в судебном порядке расторг договор с АО "Киевметрострой". Причина прекращения действия договора – неудовлетворительные сроки выполнения подрядной организацией строительных работ. Также по иску в судебном порядке решается вопрос о взыскании части предварительной оплаты, использование которой не подтверждено соответствующими актами выполненных работ.

В настоящее время на объекте строительства метро на Виноградаре построен правый перегонный тоннель протяженностью почти 1 250 метров от станции "Мостицкая" до станции "Сырец". Кроме того, завершено строительство основных конструкций перегонного вентиляционного узла. Также частично устроены ограждающие конструкции методом "стена в грунте", монолитный и железобетонный крепеж котлована металлоконструкциями – с разработкой и вывозом грунта; сооружены основные конструкции совмещенной тяговой подстанции; частично построены двухъярусные туннели и прочее.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на Подольско-Воскресенском мостовом переходе специалисты продолжают устройство конструкций тоннелей метрополитена мелкой закладки будущей новой ветки подземки. Работы проводят на перегоне между станциями "Залив Десенко" и "Радужная" на территории Русановских садов.

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