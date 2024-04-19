УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

В КГГА показали, как строят новую линию метро на Троещину в Киеве. Подробности и фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
3 минуты
3,3 т.
Строительство линии метро не останавливается

В Киеве на Подольско-Воскресенском мостовом переходе специалисты продолжают устройство конструкций тоннелей метрополитена мелкой закладки будущей новой ветви подземки. Работы проводят на перегоне между станциями "Залив Десенка" и "Радужная" на территории Русановских садов.

Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передает пресс-служба КГГА. Движение транспорта по путепроводу на Троещину планируется запустить в сентябре

Так, на Подольском мостовом переходе продолжаются работы по устройству конструкций тоннелей метрополитена мелкой закладки на перегоне между станциями "Залив Десенка" и "Радужная" на территории Русановских садов. Уже устроены временные насыпи под строительство тоннеля под железной дорогой, продолжается устройство железобетонных свай тоннеля.

В КГГА показали, как строят новую линию метро на Троещину в Киеве. Подробности и фото
В КГГА показали, как строят новую линию метро на Троещину в Киеве. Подробности и фото
В КГГА показали, как строят новую линию метро на Троещину в Киеве. Подробности и фото

"Это один из важных для города инфраструктурных объектов, где сейчас ведутся активные работы. В настоящее время здесь строят участок дороги от ул. Петра Вершигоры к разворотному кольцу трамвая (по направлению к ул. Оноре де Бальзака). В настоящее время осуществляются следующие работы: исправление профиля путей трамвая, мощение межпутевого пространства железобетонными плитами, устройство конструкций дорожной одежды вдоль трамвайных путей и строительство подпорных стен. Следующим этапом станет вынос инженерных сетей железной дороги, разборка путей и железнодорожной платформы и устройство свай тоннеля в пределах земляной насыпи", – отметил Поворозник.

В КГГА показали, как строят новую линию метро на Троещину в Киеве. Подробности и фото
В КГГА показали, как строят новую линию метро на Троещину в Киеве. Подробности и фото
В КГГА показали, как строят новую линию метро на Троещину в Киеве. Подробности и фото
В КГГА показали, как строят новую линию метро на Троещину в Киеве. Подробности и фото
В КГГА показали, как строят новую линию метро на Троещину в Киеве. Подробности и фото

По его словам, запуск движения с Подольского мостового перехода в сторону улицы Оноре де Бальзака и запуск частного транспорта этим участком дороги позволит уменьшить нагрузку на Северный мост и трафик транспорта на Троещину.

В КГГА показали, как строят новую линию метро на Троещину в Киеве. Подробности и фото
В КГГА показали, как строят новую линию метро на Троещину в Киеве. Подробности и фото
В КГГА показали, как строят новую линию метро на Троещину в Киеве. Подробности и фото

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве продолжается строительство двух важных для города инфраструктурных объектов. В частности, на Подольско-Воскресенском мостовом переходе строят дорогу с тоннелем, а завершить работу планируют в сентябре.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!