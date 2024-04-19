В КГГА показали, как строят новую линию метро на Троещину в Киеве. Подробности и фото

В Киеве на Подольско-Воскресенском мостовом переходе специалисты продолжают устройство конструкций тоннелей метрополитена мелкой закладки будущей новой ветви подземки. Работы проводят на перегоне между станциями "Залив Десенка" и "Радужная" на территории Русановских садов.

Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передает пресс-служба КГГА. Движение транспорта по путепроводу на Троещину планируется запустить в сентябре

Так, на Подольском мостовом переходе продолжаются работы по устройству конструкций тоннелей метрополитена мелкой закладки на перегоне между станциями "Залив Десенка" и "Радужная" на территории Русановских садов. Уже устроены временные насыпи под строительство тоннеля под железной дорогой, продолжается устройство железобетонных свай тоннеля.

"Это один из важных для города инфраструктурных объектов, где сейчас ведутся активные работы. В настоящее время здесь строят участок дороги от ул. Петра Вершигоры к разворотному кольцу трамвая (по направлению к ул. Оноре де Бальзака). В настоящее время осуществляются следующие работы: исправление профиля путей трамвая, мощение межпутевого пространства железобетонными плитами, устройство конструкций дорожной одежды вдоль трамвайных путей и строительство подпорных стен. Следующим этапом станет вынос инженерных сетей железной дороги, разборка путей и железнодорожной платформы и устройство свай тоннеля в пределах земляной насыпи", – отметил Поворозник.

По его словам, запуск движения с Подольского мостового перехода в сторону улицы Оноре де Бальзака и запуск частного транспорта этим участком дороги позволит уменьшить нагрузку на Северный мост и трафик транспорта на Троещину.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве продолжается строительство двух важных для города инфраструктурных объектов. В частности, на Подольско-Воскресенском мостовом переходе строят дорогу с тоннелем, а завершить работу планируют в сентябре.

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