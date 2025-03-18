В Киеве обломки дрона упали на территории школы: экстренные службы направляются на место

В Киеве во вторник, 18 марта, во время воздушной тревоги работали силы ПВО. По предварительной информации, в Деснянском районе зафиксировано падение обломков на территории школы.

Видео дня

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Жителей города призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"По предварительной информации, в Деснянском районе столицы зафиксировано падение обломков на территории школы. Экстренные службы направляются на место", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 18 марта защитники неба Украины уничтожили над 12 областями 63 российских дрона разных типов. Почти столько же имитационных беспилотников было утрачено без последствий благодаря противодействию РЭБ.

Как сообщал OBOZ.UA, армия страны-агрессора России в ночь на воскресенье, 16 марта, атаковала Киевщину ударными БПЛА. В области работала ПВО, есть сбитые вражеские цели. В Фастовском районе вспыхнул пожар на территории производственного предприятия, его ликвидировали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!