В Киеве начали устанавливать дополнительные рамки-распылители воды: где можно охладиться в жару. Фото

В Киеве в парках, скверах и на центральных улицах города начали устанавливать дополнительные рамки-распылители воды. Они позволяют охладиться в летнюю жару.

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Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Сергей Сабуров, передает пресс-служба ведомства. В этом году они появятся на 31 локации.

"Наши районные коммунальные предприятия по содержанию зеленых насаждений ежегодно готовятся к летней жаре и постепенно расширяют сеть таких рамок, чтобы люди имели больше возможностей освежиться просто во время прогулки по городу. Мы стремимся, чтобы Киев был комфортным для жителей и гостей города даже в жаркий период", – отметил Сергей Сабуров.

В Департаменте отметили, что рамки-распылители изготовлены собственными силами коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений города.

Чтобы узнать адреса расположения оборудования, перейдите по ссылке.

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