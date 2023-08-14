В Киеве начали монтировать "волны" для одноименного моста на Оболони. Фото
В Оболонском районе Киева продолжают строительство нового пешеходного моста, который соединит остров Оболонский и парк "Наталка". Специалисты уже начали устанавливать конструкции в виде волн.
Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Планируется, что до конца года все работы будут завершены.
Так, строительство нового пешеходного моста, соединяющего остров Оболонский и парк "Наталка", активно продолжается. Специалисты начали устанавливать боковые конструкции перехода в виде волн.
Следует отметить, что работы ведутся как со стороны острова, так и набережной. Для отдыха посетителей на Оболонском острове создадут все необходимые условия.
Ранее в столице открыли движение транспорта на левобережной развязке Дарницкого моста. Несмотря на полномасштабную вооруженную агрессию РФ против Украины, работы выполнялись в круглосуточном режиме.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве через несколько месяцев планируют открыть движение транспорта по Подольскому мостовому переходу. Это станет возможным в случае отсутствия форс-мажорных ситуаций.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!