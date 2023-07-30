В Киеве начали демонтировать советский герб из монумента 'Родина-мать'. Исторические кадры

Коммунальные службы Киева продолжили работы по демонтажу советских "серпа и молота" с щита монумента Победы "Родина-мать" на правом берегу Днепра. По итогам вместо коммунистической символики над столицей будет воздвигнут национальный Тризуб Украины.

Видео дня

Об этом сообщили в Министерстве культуры на Facebook. Ведомство указало, что работы ведутся по плану, и представляют собой по-настоящему исторический процесс.

"На монументе "Родина-мать" начались работы по демонтажу советского герба в рамках проекта "Тризуб Родины", – указано в сообщении.

Напомним, что работы по демонтажу коммунистической символики начались еще два дня назад, 28 июля. Щит над Днепром полностью преобразится, согласно генплану столицы, ко Дню Независимости.

Как сообщал OBOZREVATEL, правобережную скульптуру "Родина-мать" могут переименовать в "Украина-мать". Таким образом, одна из самых узнаваемых скульптур Киева утратит "родство" с московским аналогом.