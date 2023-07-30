В Киеве начали демонтировать советский герб из монумента "Родина-мать". Исторические кадры
Коммунальные службы Киева продолжили работы по демонтажу советских "серпа и молота" с щита монумента Победы "Родина-мать" на правом берегу Днепра. По итогам вместо коммунистической символики над столицей будет воздвигнут национальный Тризуб Украины.
Об этом сообщили в Министерстве культуры на Facebook. Ведомство указало, что работы ведутся по плану, и представляют собой по-настоящему исторический процесс.
"На монументе "Родина-мать" начались работы по демонтажу советского герба в рамках проекта "Тризуб Родины", – указано в сообщении.
Напомним, что работы по демонтажу коммунистической символики начались еще два дня назад, 28 июля. Щит над Днепром полностью преобразится, согласно генплану столицы, ко Дню Независимости.
Как сообщал OBOZREVATEL, правобережную скульптуру "Родина-мать" могут переименовать в "Украина-мать". Таким образом, одна из самых узнаваемых скульптур Киева утратит "родство" с московским аналогом.
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