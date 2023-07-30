Монумент 'Родина-мать' в Киеве хотят переименовать: каким будет новое название

Монумент "Родина-мать" в Киеве переименуют. Новое название для памятника архитектуры будет звучать как "Украина-мать".

Видео дня

Об этом сообщил гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук в интервью "Украинскому Радио". По его словам, украинцы увидят картину совершенно новой жизни монумента.

"У нас состоялось заседание Ученого совета нашего музея, и на нем были приняты важные решения. Одно из них – переименование монумента "Батькивщина-мать" в монумент "Украина-мать", – сказал Савчук, подчеркнув, что это не формальный шаг.

"Если мы составим все пазлы, то увидим картину совершенно новой жизни монумента, опирающегося на те факты, которые для меня являются определяющими: созданный в Украине, созданный усилиями украинских рабочих, инженеров, ученых. Он является уникальным памятником науки и техники. Этот монумент сегодня получает вторую жизнь. Почему именно сейчас? Потому что именно сейчас, во время полномасштабного вторжения, этот монумент для киевлян, для украинцев, проживающих в Киеве, в Украине, борются с врагом, этот монумент начал приобретать другое значение", – считает Савчук .

Также, как утверждает гендиректор, монумент является символом стойкости и несокрушимости украинского народа.

"Мы знаем факт, опирающийся на легенду, что "Родина-мать" развернута на Северо-Восток. И именно от Северо-Восточного врага она защищает нашу землю, наш народ. В интернете можно также встретить и новое название достопримечательности – и защитница , и защитница, и оберег, и вторая киевская Оранта. Так что можно акцентировать и на этом", – добавил Савчук.

Решение Ученого совета музея относительно переименования, вероятно, будет утверждено Министерством культуры и информационной политики накануне 24 августа уже в этом году по случаю Дня независимости Украины.

"Должен быть соответствующий распорядительный акт, каков приказ Министерства культуры и информационной политики. Мною был утвержден график необходимых действий, чтобы достичь этой цели в канун Дня Независимости. И это не просто автономная цель. Я все время подчеркиваю взаимосвязь этих процессов – изменения герба на щите и появление трезубца, переименование монумента, переименование музея, расширение его функций, новое осмысление, новые смыслы, новый имидж", – добавил Савчук.

К слову, монумент "Родина-мать" построен в 1981 году, он является памятником науки и техники местного значения. Его считают самой высокой монументальной скульптурой в Европе. В 2022 году в "Действии" 85% из 800 тысяч украинцев проголосовали за то, чтобы заменить советский герб трезубцем.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве специалисты продолжают работы по подготовке к демонтажу советской символики на монументе "Родина-мать". В частности, от щита к земле протянуты тросы, с помощью которых будет снят герб СССР. Обновленный монумент официально представят 24 августа в День Независимости Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!