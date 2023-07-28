В Киеве начали демонтаж советского герба из щита "Родины-матери". Фото и видео

В Киеве специалисты приступили к демонтажу советского герба за щита монумента "Батькивщина-мать". Вместо этого установят украинский трезубец.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Все работы должны закончить ко Дню Независимости Украины (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Так, специалисты начали снимать советский герб с монумента "Родина-мать". Для этого на щите установлена специальная монтажная люлька. Соответствующие работы только начались и сколько времени потребуется не декоммунизацию этого объекта, пока не известно.

Стоит добавить, что от самого щита и фундамента статуи протянуто несколько тросов, по которым, скорее всего, будут опускать вниз элементы советской символики. Вместо них на этом месте должны установить украинский трезубец.

Добавим, заказчиком строительства выступил Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. По словам бывшего министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, обновленный монумент официально представят 24 августа в День Независимости Украины.

Напомним, монумент "Батькивщина-мать" построен в 1981 году, он является памятником науки и техники местного значения. Его считают самой высокой монументальной скульптурой в Европе. В 2022 году в "Дія" 85% из 800 тысяч украинцев проголосовали за то, чтобы заменить советский герб трезубцем.

Как сообщал OBOZREVATEL, Госинспекция архитектуры и градостроительства выдала разрешение на демонтаж советского герба на монументе "Родина-мать". Вместо него на щите будет установлен герб Украины.

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