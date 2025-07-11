В Киеве на ярмарках временно изменили правила продажи отдельных видов продуктов: перечень

В Киеве временно изменили правила продажи скоропортящихся продуктов на городских ярмарках. В связи с жарой их можно будет купить только до 12:00.

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Об этом сообщили в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА, передает пресс-служба ведомства. За соблюдением этого требования будут следить соответствующие службы.

"Из-за повышения среднесуточной температуры воздуха и для предотвращения нарушений санитарно-гигиенических требований на городских ярмарках запрещена продажа скоропортящихся товаров после 12:00. В частности, речь идет о свежем мясе, мясопродуктах, колбасных изделиях, живой и свежемороженой рыбе, морепродуктах, молоке и молочной продукции, яйцах птицы, кондитерских изделиях с кремом и т.д.", – уточнили в пресс-службе.

В КГГА добавили, что субъектам хозяйствования рекомендовано придерживаться действующих санитарно-гигиенических норм. А также использовать исправное холодильное оборудование и обеспечить надлежащие условия хранения продукции.

Организаторы сельскохозяйственных ярмарок совместно с соответствующими службами мониторят соблюдение требований и принимают соответствующие меры реагирования в случае нарушений.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в субботу, 12 июля, переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +27°С.

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