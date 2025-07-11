Переменная облачность и до +27°С: прогноз погоды по Киевской области на 12 июля

В Киевской области в субботу, 12 июля, переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +27°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 12 июля по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Температура по области ночью 12-17°С, днем 22-27°С; в Киеве ночью 14-16°С, днем 25-27°С", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили о том, что 12-14 июля по Киевской области будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожарной опасности. Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания (открытого огня).

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве на небе не будет ни одной тучки. Без осадков.

Напомним, весна 2025 года в Киеве заняла 10 место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги по погоде в первом месяце лета 2025 года в Киеве. В июне среднемесячная температура воздуха была ниже климатической нормы.

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