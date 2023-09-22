В Киеве на выходных устроят арбузный уик-энд для тигров и львов. Фото и видео

В Киевском зоопарке продолжаются арбузные уик-энды, во время которых животным дают вкусную ягоду. В эти выходные показательные кормления состоятся в вольерах тигров, львов, гиен и дикобразов.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевзоо. Стать свидетелем события и увидеть других жителей заведения в выходные можно с 10:00 до 17:00 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Арбузные уик-энды в Киевзоо: в эти выходные показательные угощения пройдут у жителей Острова зверей. Такие мероприятия – часть постоянной зоологической работы по обогащению среды для животных. И если для львов и тигров это интересные спортивные забавы с "мячом", то для гиен и дикобразов это еще и полезная вкусняшка", – подчеркнули в пресс-службе.

Видео дня

Показательные кормления зверей 23-24 сентября состоятся:

10:15 – тигрица Амба;

10:30 – тигры Рена и Малыш;

10:45 – тигрица Далила;

11:00 – тигрёнок Геката;

11:30 – львы Геркулес, Кристина, Вилия и Дарья;

12:30 – дикобразы Коржик и Лафася;

13:30 – гиены Хасан и Тигран.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевском зоопарке создали специальный летний дом для молодых каракалов. Четвероногих, пострадавших от бесчеловечной жестокости, в конце августа 2022 года передали полицейские.

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