В Киеве на выходных будет курсировать необычный немецкий автобус: с панорамными окнами и USB-портами. Фото

В Киеве в эти выходные, 25-26 октября, на маршруте № 57 в тестовом режиме будет курсировать двухэтажный городской автобус MAN. Он, в частности, оборудован панорамными окнами и USB-портами для подзарядки гаджетов.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Транспорт соответствует принципам безбарьерности.

Что известно

"В эти выходные на маршруте № 57 в тестовом режиме будет курсировать двухэтажный городской автобус MAN A39, который Киев получил в подарок от города-побратима Берлина. Двухэтажный автобус выходит на маршрут только в выходные, чтобы изучить эксплуатационные возможности для использования на маршрутах общего пользования", – говорится в сообщении.

Отмечается, что автобус оборудован 83 местами для сидения: 28 – на первом этаже и 55 – на втором. Кроме того, предусмотрено 45 мест для стоячих пассажиров исключительно на первом этаже. Транспорт соответствует принципам безбарьерности: имеет низкий пол, 2 места для лиц на креслах колесных, место для детской коляски и 2 пандуса.

Салон автобуса оборудован:

панорамными окнами;

системой кондиционирования воздуха;

USB-портами для подзарядки гаджетов;

системой автоматической оплаты проезда;

громкоговорящей системой оповещения о маршруте и остановках на обоих этажах.

Для удобства пассажиров на остановках автобус оснащен внешним электронным табло с информацией о номере маршрута. Он будет курсировать в субботу и воскресенье между ст. м. "Академгородок" и остановкой Авторынок "Чапаевка" с 9:43 до 18:53.

Как сообщал OBOZ.UA, Киев получил 30 новых современных пассажирских низкопольных автобусов. Они оборудованы пандусом для людей с инвалидностью, и, в частности, оснащены системой кондиционирования и отопления, а также камерами видеонаблюдения.

