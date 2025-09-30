С камерами, кондиционерами и LED-освещением: Кличко показал новые современные автобусы, которые уже вышли на рейсы в Киеве. Фото

Киев получил 30 новых современных пассажирских низкопольных автобусов. Они оборудованы пандусом для людей с инвалидностью и, в частности, оснащены системой кондиционирования и отопления, а также камерами видеонаблюдения.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Транспорт будет курсировать на маршрутах в разных районах города.

Что известно

"Киев получил первую партию – 30 новых современных пассажирских автобусов. 20 из них сегодня вышли на городские маршруты. Еще 10 прибыли в столицу в минувшие выходные и после прохождения необходимых процедур также начнут работу на линии", – рассказал Кличко.

По словам мэра, столица получила эти автобусы в рамках финансового соглашения с Европейским инвестиционным банком по проекту "Городской общественный транспорт Украины".

До конца этого года ожидается прибытие еще 30 единиц общественного транспорта. В целом город должен получить 85 автобусов, приобретенных за средства кредитного займа ЕИБ в размере 18,5 млн евро.

"Это 12-метровые низкопольные автобусы, оборудованные пандусом для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения. С информационными табло, системой кондиционирования и отопления, камерами видеонаблюдения, системой озвучивания остановок, энергосберегающим LED-освещением и тонированными стеклами. Это очередной шаг к обновлению общественного транспорта столицы, повышению его доступности, комфорту и безопасности киевлян и гостей города", – подчеркнул Кличко.

Отмечается, что новый транспорт будет курсировать на маршрутах в разных районах города. В частности, на 24, 62, 110 и 119 маршрутах.

Как сообщал OBOZ.UA, после решения Верховной Рады об изъятии 8 млрд грн из бюджета Киева у города не хватает денег на дотации для общественного транспорта. Несмотря на это, столичные власти ищут возможности не повышать цены на проезд.

