В Киеве на Троещине с поличным задержали студента, который сбывал наркотики своим однокурсникам. Фото

В Киеве на Троещине задержали 21-летнего студента, который, по информации следствия, сбывал наркотики своим однокурсникам. У "бизнесмена" нашли и изъяли пакеты с товаром.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, в Деснянском районе на улице Оноре де Бальзака остановили молодого человека, который в рюкзаке переносил наркотики. Следователи установили, что нарушитель – 21-летний студент местного вуза, который занимался продажей запрещенных веществ своим однокурсникам.

"Полицейские изъяли у него 17 зип-пакетиков с каннабисом, а по месту жительства парня обнаружили нерасфасованное наркотическое средство, электронные весы и фасовочный материал. Дельца задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – уточнили в пресс-службе.

По факту незаконного приобретения и хранения наркотического средства с целью сбыта (ч. 1 ст. 307 УК Украины) начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители ликвидировали транснациональный наркотрафик из Испании и помешали попаданию на черный рынок наркотиков на 27 миллионов гривен. По результатам проведенных спецопераций в Киеве и Одессе было изъято 5,7 тысячи доз "товара".

