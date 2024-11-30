В Киеве из-за прорыва трубы проспект Григоренко превратился в озеро: под воду пошла автостоянка. Фото и видео

В Дарницком районе Киева в субботу, 30 ноября, предварительно произошел прорыв трубы на Позняках. В результате проспект Петра Григоренко буквально превратился в озеро, а припаркованные машины утонули в воде.

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Соответствующие фото и видео были опубликованы в социальных сетях. Остались ли местные жители без водоснабжения из-за ЧП, неизвестно

"Масштабный потоп на Позняках. Машины по капоту в воде на улице Петра Григоренко Вероятно, прорыв трубопровода", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото и видео можно увидеть и оценить масштабы и последствия аварии. В одном из мест видно, как из-под земли под сильным напором вытекает вода.

Позже информацию о порыве холодной водопроводной сети подтвердили в Дарницкой РГА. В результате аварии частично подтоплена проезжая часть проспекта, автостоянка возле магазина "Новус" на проспекте Петра Григоренко, 18 а также находящиеся рядом парковочные площадки.

"В настоящее время утечка "Киевводоканалом" локализована, проводится аварийные работы по устранению последствий чрезвычайной ситуации", – говорится в сообщении.

Напомним, в Шевченковском районе Киева во вторник, 8 октября, вблизи метро "Дорогожичи" прорвало трубу, в результате чего станцию закрыли на вход и выход. В результате проезжая часть дороги буквально превратилась в озеро.

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева во вторник, 29 октября, произошла авария на теплосети по улице Большой Васильковской В результате прорыва улицу частично залило горячей водой и затянуло паром.

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