В Киеве на пять месяцев ограничат движение по Южному мосту. Что известно

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
1 минута
2,3 т.
В Киеве с 30 мая по 31 октября частично будут ограничивать движение по Южному мосту. Коммунальщики будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие на путепроводе.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Водителей призвали учесть эту информацию при планировании поездок.

Что известно

"С 9:00 30 мая до 31 октября частично будут ограничивать движение по Южному мосту. Об этом сообщают в КК "Киевавтодор". Специалисты будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие на правобережной эстакаде со стороны села Корчеватое в направлении с правого на левый берег реки Днепр", – говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что ремонтные работы будут выполнять в первой и частично второй полосах движения круглосуточно. На время ремонта движение транспорта организуют по крайней левой полосе движения.

Коммунальщики извинились за временные неудобства и просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве с 18 апреля специалисты начали капитальный ремонт проспекта Валерия Лобановского. Для этого движение транспорта на этом участке частично ограничат.

