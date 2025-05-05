В Киеве на проспекте Бандеры мотоциклист влетел в электроопору. Подробности, фото и видео

В Оболонском районе Киева в понедельник, 5 мая, мотоциклист на скорости столкнулся с заградительной опорой, а затем влетел в столб. ДТП произошло на проспекте Степана Бандеры.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обстоятельства аварии установят следователи.

"Полиция устанавливает обстоятельства ДТП с участием мотоциклиста в Оболонском районе. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Skoda, двигаясь по проспекту Степана Бандеры в направлении Северного моста, не справился с управлением и подрезал водителя мотоцикла. В результате этого водитель двухколесного выехал на обочину и столкнулся с заградительной опорой", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что в результате аварии мотоциклист получил травму головы и перелом голени – он был доставлен в медицинское учреждение. Все участники автопроисшествия – визуально трезвые. Решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

Напомним, в Киеве на Дарницком мосту вечером в субботу, 3 мая, Toyota влетела в металлический отбойник и перевернулась. В результате ДТП два человека получили травмы, 18-летний водитель потерял ноги.

Как сообщал OBOZ.UA, в Фастовском районе Киевской области пьяная женщина, находившаяся за рулем автомобиля Land Rover, на скорости протаранила забор. В результате удара один из камней ограждения отлетел в дом и попал женщине в голову.

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