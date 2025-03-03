В Киеве на Подоле трамвай сошел с рельсов и протаранил легковушку. Подробности, фото и видео

В Киеве в понедельник, 3 марта, трамвай №11 сошел с рельсов и протаранил авто. Авария произошла в Подольском районе столицы.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства ДТП установят правоохранители.

"В Киеве трамвай №11 сошел с рельсов и протаранил авто. Это произошло на перекрестке улиц Межигорской и Ярославской", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, кроме того, что трамвай задел легковушку, ее развернуло на дороге таким образом, что было перекрыто движение для любого транспорта. Информация о пострадавших пока не поступала.

В прессслужбе КП "Киевпасстранс" добавили, что в результате аварии задерживается движение трамваев №№ 11,12,16,19 в направлении площади Шевченко по причине ДТП.

Напомним, в Печерском районе Киева в среду, 26 февраля, у маршрутки на въезде на мост Патона во время движения отвалилось колесо. В результате ЧП образовалась большая пробка на бульваре Михновского в сторону левого берега столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе пьяный водитель совершил ДТП, в котором чудом обошлось без травмированных. Управляя легковушкой он протаранил другую машину, которая в результате столкновения "вылетела" на тротуар.

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